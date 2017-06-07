Беларусь проанализировала все аспекты безопасности при выборе площадки и проектировании АЭС

8 Июня 2017 19:06

Беларусь надлежащим образом проанализировала все аспекты безопасности при выборе площадки для строительства АЭС и проектировании станции.

Об этом говорится в докладе инспекционной группы Международного агентства по атомной энергетике по итогам SEED-миссии. Эксперты МАГАТЭ работали в Беларуси по приглашению правительства. Отчет агентства в открытом доступе. Как отметили сегодня в МИД, на следующей неделе будет рассмотрен проект решения о соблюдении конвенции Эспо пятью государствами, в том числе Беларусью в связи с жалобой официального Вильнюса в отношении БелАЭС. Литва - единственная европейская страна, критикующая строительство станции.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Позиция Беларуси, если коротко, заключается в том, что наша страна предприняла конкретные шаги, предусмотренные положениями конвенции для принятия решения о начале строительства. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наивысший уровень ядерной безопасности. Тесно сотрудничаем с МАГАТЭ, с другими партнерами, включая Европейскую комиссию. Используем весь их экспертный потенциал и инструментарий".

В МИД Беларуси отметили, что официальный Минск готов к профессиональному диалогу. Также внешнеполитическое ведомство призывает не политизировать тему безопасности и не использовалась ее в эмоциональном ключе.