9 Июня 2017 15:03

Беларусь придает большое значение укреплению связей с Республикой Кореей, которая занимает первое место в мире по развитию IT-сферы. Мы заинтересованы в создании национальной системы безбумажной торговли и электронного правительства. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Владимир Семашко на встрече с гендиректором корейской компании. В Минске уже открыт белорусско-корейский центр сотрудничества в области IT, состоялся первый белорусско-корейский форум по электронному правительству.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Этот визит будет способствовать ускорению реализации совместных проектов. Мы признательны вам, что вы уже провели исследования возможностей, потенциала Республики Беларусь по реализации проекта, по плану построения национальной безбумажной торговли, это первый и очень важный шаг".

О приоритетных сферах взаимодействия с Израилем сегодня говорили в Палате представителей на встрече спикера Владимира Андрейченко с вице-спикером кнессета, председателем Лиги межпарламентской дружбы "Израиль - Беларусь" Тали Плосков. Законодатели готовы посодействовать активизации торговых связей, притоку инвестиций, культурному и туристическому обмену.