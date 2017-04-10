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Беларусь презентует свою продукцию в Пакистане
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10 Апреля 2017 09:12

Беларусь презентует свою продукцию в Пакистане

Впервые страны проведут сельскохозяйственный форум. В Исламабад сегодня направится спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко и представительная делегация деловых кругов. Запланированы встречи на высшем уровне, в парламенте и с руководителями ряда министерств. Пакистан - важный и перспективный партнер нашей страны в Южной Азии. По итогам 2016 года двусторонний товарооборот составил более 63-х миллионов долларов. Договорно-правовая база сотрудничества двух стран включает более 70-ти соглашений в различных сферах, в том числе в экономике.

 

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