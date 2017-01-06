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Беларусь повысила тарифы на транзит нефти
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5 Января 2017 08:01

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти

Согласно новому постановлению, они будут действовать с 1 февраля по 31 марта этого года. Текст документа опубликован сегодня на национальном правовом интернет-портале. Таким образом, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам  "Гомельтранснефть Дружба" повысились на 7,7%, а для "Полоцктранснефть Дружба" - на 11,76%.

 

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