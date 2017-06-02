Беларусь планирует перерабатывать до половины всех твердых коммунальных отходов

3 Июня 2017 21:11

Это позволит повысить экологическую безопасность и решить задачу импортозамещения. Об этом сегодня заявил вице-премьер Анатолий Калинин на открытии новой линии по переработке в Борисове. На базе завода пластмассовых изделий вторсырье будут не только перерабатывать, но и использовать в дальнейшем производстве. Это поможет снизить цену готовой продукции и улучшить экономические показатели работы предприятия.

О том, как отходы помогают работать с прибылью, подробнее Ольга Анищенко. Сегодня в Борисов съезжаются отходы со всех регионов. Переработчиков вторсырья два десятка, говорят на заводе. Но это лишь вторая линия в стране, где пустили в переработку полиэтиленовую тару. Запуском оборудования в торжественной обстановке руководит правительственный десант.

Главное сырье для новой линии - вторичный полимер. Проще говоря, бывший в употреблении полиэтилен. Здесь готовы перерабатывать более 6 тысяч тонн вторсырья ежегодно. На выходе получают вот такие гранулы, которые это борисовское производство будет затем использовать повторно.

Главный поставщик сырья - торговые сети. Упаковка из торговли приходит, как говорится, в лучшем виде. И почти не нуждается в очистке, а значит, экономит заводу деньги. Полиэтилен с производств, сельхозугодий, тем более полигонов засорен куда больше. Но и такие отходы в Борисове превратят в доходы.

Борисовский завод - а сегодня это крупнейший переработчик пластмасс - завязан на импортном сырье. Едва ли не половина завозится из-за рубежа. Новая линия поможет снизить зависимость от внешних поставок и удешевить конечный продукт. Тем более, сырья будет в достатке.

Сегодня дефицит вторсырья - головная боль многих переработчиков. Неудивительно: в стране на утилизацию идет лишь 15 % отходов. А должны перерабатывать как минимум 50, отмечают в правительстве. Ориентир, правда, не близкий - 2035 год. Но и работы предстоит немало. За это время в стране появятся и новые крупные переработчики - заводы в Минске и Витебске, и новые экономические стимулы для внедрения более экологичных производств. В ближайшие два года обещают решить и проблему сбора тары - стекла, пластика и даже металла. При новой - залоговой - системе в цену товара "зашьют" залог за упаковку. Когда бутылка опустеет, покупатель вернет свои деньги. А размер залога пропишут и в ценнике, и в чеке. С гарантией: использованная тара отправится на переработку, а не полигон.