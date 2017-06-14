Беларусь планирует начать новую программу сотрудничества с МВФ уже в этом году

14 Июня 2017 19:02

В настоящий момент стороны в тесном переговорном контакте.

Сегодня об этом заявил первый замминистра финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам. Как было заявлено ранее, Беларусь рассчитывает на предоставление фондом 3,5 миллиарда долларов. Затрагивался и вопрос госдолга: по словам Ермоловича, он управляемый и обслуживаемый. В прошлому году мы своевременно и в полном объеме осуществили платежи более чем на 7 миллиардов рублей. Основная доля пришлась на погашение внешнего долга. Также замминистра отметил, что сокращение экспортной пошлины на калийные удобрения с 55-ти до 20-ти евро за тонну существенно не повлияет на бюджет года. Максим Ермолович прокомментировал и снижение ставки рефинансирования с 14-ти до 13-ти процентов.

Максим Ермолович, первый замминистра финансов Беларуси: "Ставка определяется рынком. Падает она из-за того, что общие макроэкономические условия создаются для того, чтобы она снижалась. Речь идет здесь не о том, что обязательно это снижение ставки должно сопровождаться оттоком вкладов. Каждый вкладчик для себя принимает решение, оставить сбережения в банке, на которые начисляется положительная процентная ставка, которая превышает уровень инфляции и не является отрицательной, или эти средства израсходовать в данный конкретный момент. Если прогнозировать на 12 месяцев, то для вкладчика уровень ставок положительный".

Что означает изменение ставки рефинансирования для обычного потребителя и возможно ли удешевление кредитов? Смотрите сегодня вечером в репортаже “Панорамы”.