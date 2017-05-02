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Беларусь наращивает объемы и открывает новые рынки экспорта молочной продукции
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30 Апреля 2017 21:15

Беларусь наращивает объемы и открывает новые рынки экспорта молочной продукции

За первый квартал продажи выросли почти на 40 %. Заработали более 600 миллионов долларов.

В том числе и за счет новых рынков в разы выросли поставки в страны Персидского залива, Африки, Вьетнама и Китая. С ним в планах торговать на 10 миллионов долларов в год. Такие цифры прозвучали на неделе с трибуны III Международного форума "Беларусь молочная". Форум собрал около 250 участников из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Франции и США.  

  

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