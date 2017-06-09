9 Июня 2017 19:04

Беларусь может стать технологическим мостом между рынком ЕС и ЕАЭС, Западом и Востоком в производстве продукта с высокой добавленной стоимостью.

Об этом сегодня заявил заместитель управляющего Союза немецких промышленно-торговых палат Фолькер Трайер на презентации проекта "Перспективы единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока". Это экономическое объединение Европейского и Таможенного союза, а также стран, которые находятся рядом. Программа имеет особое значение для Беларуси. Ее инициировали бизнесмены и представители торговой палаты Германии. Это созвучно и белорусскому экономическому развитию. Бизнес развивает инициативу "Интеграция интеграций", которая неоднократно звучала на самом высоком уровне. Сегодня Беларусь для Германии имеет стратегическое значение, выгодное для размещения производства. Прежде всего из-за географического положения и значимой роли в китайской инициативе "Один пояс, один путь".

Фолькер Трайер, заместитель главного управляющего союза немецких промышленно-торговых палат:

"В первую очередь заинтересованы в создании немецкого промышленного производства. У Беларуси будет своя добавленная стоимость на такую продукцию. И мы будем говорить не только об экспорте под брендом "сделано в Германии", но и "сделано в Беларуси". Это автомобильное производство, производство в сфере науки и энергетики. Интересны высокие технологии, которые будут неотъемлемой частью такого производства. В Беларуси эта сфера на уровне".

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"На сегодня Минск, Беларусь становится площадкой, привлекательной для всех. Для нас очень важно, что это привлекательно для бизнеса. Беларусь действительно надежный партнер, очень важный на перекрестке интеграционных объединений, с участием в проекте "Шелковый путь". Это новые возможности, которые мы открываем всем".

Напомним, накануне в Минске состоялась встреча глав торгово-промышленных палат из 17 стран. Там были подписаны соглашения и представлены возможности Международной палаты Шелкового пути и Китайско-белорусского индустриального парка.