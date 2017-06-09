9 Июня 2017 12:03

Беларусь может стать технологическим мостом между рынками ЕС и ЕАЭС, Западом и Востоком в производстве продукта с высокой добавленной стоимостью. Об этом сегодня заявил заместитель управляющего Союза немецких промышленно-торговых палат Фолькер Траер на презентации проекта “Перспективы единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока”. Программа имеет особое значение для Беларуси. Немецкий бизнес готов внедрять свои технологии и создавать свои производства: автомобильное, энергетика, наука.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "На сегодня Минск, Беларусь становится площадкой, привлекательной для всех. Для нас очень важно, что это привлекательно для бизнеса. Беларусь действительно надежный партнер, очень важный, на перекрестке интеграционных объединений. С участием в проекте “Шелковый путь”. Это новые возможности, которые мы открываем всем".

Ульф Шнайдер, председатель правления германской компании: "Что такое единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона - это соединение, с экономической точки зрения, с Европейским союзом и Таможенным. И всеми остальными странами между этими союзами. Включая Украину. Для Беларуси это важный проект, так как Беларусь - транзитная страна. Для Беларуси это будет очень важно".

За столом переговоров встретились представители руководителей торгово-промышленных палат стран Центрально-Европейской Инициативы, заинтересованные в реализации данного проекта.