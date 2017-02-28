Беларусь и Свердловская область готовы наращивать объемы взаимной торговли

28 Февраля 2017 07:03

Перспективные сферы поставок накануне обсудили в Совете Министров. Последние годы товарооборот с российским регионом сократился вдвое, стороны ищут возможность вернуться к полумиллиардной отметке. Минск готов предложить партнерам всю линейку техники: сельскохозяйственные машины, коммунальный и общественный транспорт, а также новые разработки - белорусские электробусы.

Владимир Семашко, заместитель Премьер-министра Беларуси: "Это позволяет экономить энергию по сравнению с обычным троллейбусом процентов на 30. И совсем шума нет. Опытный образец мы где-то полгода назад делали, испытали. Сейчас мы делаем первую партию - опытно-промышленную - 20 штук. И два маршрута мы к апрелю откроем. Тогда можно будет на деле увидеть. Я считаю, что это перспективный вид транспорта".

Свердловская область России поучаствует в модернизации белорусской энергосистемы. Ожидается, что сегодня стороны подпишут контракт на поставку турбины для минской ТЭЦ-3. Поставщик проверенный - Уральский турбинный завод. На оборудовании этого предприятия сегодня производится около 60% тепла в Беларуси.