Беларусь и Сербия выразили готовность содействовать экономическому взаимодействию

26 Января 2017 15:03

Диалог продолжился в парламенте. Стороны выразили готовность содействовать экономическому взаимодействию. Высок потенциал научно-технической кооперации. Еще одним направлением перспективного сотрудничества названа банковская сфера.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Наше белорусское законодательство позволяет кредитовать зарубежного импортера. Банк развития Беларуси выходил с такими предложениями. Но пока этот проект не состоялся. Я думаю, что и сербская сторона, и наш Минский автомобильный завод, и Банк развития могли бы вернуться к этому проекту. И мы были бы признательны, если бы были ваши поручения по развитию экспортного кредитования".

Делегация сегодня посетит Минский тракторный завод, а также Музей Великой Отечественной войны.