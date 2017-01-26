Беларусь и Сербия подписали дорожную карту сотрудничества

26 Января 2017 21:11

Эффективные разработки наших ученых, обмен технологиями и опытом способствуют и укреплению позиций в диалоге с ключевыми партнерами. Вот, кстати, с одним из таких партнеров – Сербией, близкой для нас страной и надежным союзником - сегодня была подписана дорожная карта сотрудничества. Первый переговорный день официального визита сербского премьера Александра Вучича в Минск стал весьма продуктивным. Состоялось общение с белорусским коллегой Андреем Кобяковым в узком и расширенном составах. Прошла встреча и в Палате представителей. Подписан ряд двусторонних документов. Акцент - на создание совместных предприятий и кооперационных связей. А также товарооборот в полмиллиарда долларов. О чем еще договорились стороны? Подробности у Светланы Лукьянюк.

Сербский флаг на белорусский Дом правительства водрузили впервые. Сегодняшние встречи в этих стенах открывают новую страницу двухсторонних отношений. Мы принимаем с первым официальным визитом премьер-министра Сербии. Кортеж высокого гостя встречает лично Андрей Кобяков.

Принимают высокого гостя по всем правилам дипломатического протокола - с красной дорожкой, ротой почетного караула, военным оркестром, под звуки гимном двух стран.

После торжественной встречи премьеры сразу переходят к делу. Первое обсуждение совместных проектов Минска и Белграда сначала с глазу на глаз.

Встреча в узком составе для журналистов это только двухминутная протокольная видеосъемка. Весь разговор проходит за закрытыми дверями. Но главная тема для обсуждения понятна – это развитие торгово-экономического сотрудничества. Тем более Сербия в числе стран, у которых с Беларусью действует режим свободной торговли. Но пока это преимущество используется не на все 100 %. Поэтому и разговор один на один вместо запланированных 30 минут длился около часа.

Обсудив тет-а-тет острые углы, переговоры за большим столом в расширенном составе прошли быстро. К премьерам подключились руководители министерств и ведомств. Яркой иллюстрацией работы на перспективу стал взаимный товарооборот.

За 7 лет с 2009 по 2015 годы он вырос в 5 раз. Рекордным стал как раз 2015, когда взаимная торговля насчитала более 250 миллионов долларов. Но такой результат в прошлом году удержать не удалось. Он упал более чем вдвое. Причем значительно просел именно наш экспорт в Сербию. Мы продаем на Балканы тракторы, автобусы, бытовую технику, А покупаем овощи, фрукты, краски и арматуру для мебели.

Белорусский премьер Андрей Кобяков делится своим видением увеличения товарооборота: выходить на прямые поставки товаров, минуя посредников, называя при этом амбициозную, но реальную цифру в 500 миллионов долларов.

У двух стран уже есть хороший опыт совместной работы. В Белграде собирают наши тракторы и автобусы. Сегодня уже разговор идет и о создании международного холдинга по производству автокомпонентов.

Этот проект ждет поддержки правительств. Как и другие 50 мероприятий из подписанной сегодня дорожной карты на ближайшие два года. Так речь идет о заседаниях межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, организации деловых советов и взаимному продвижению товаров.

Александр Вучич во время заявления для прессы отметил: его страна направила приглашения посетить Белград и Президенту, и премьер-министру Беларуси. Тем самым демонстрируя готовность продолжать диалог на самом высоком уровне.

Важную роль в укреплении отношений Минска и Белграда отводят парламентской дипломатии. Сегодня на встрече в Палате представителей стороны сказали "да" развитию межпарламентского диалога. Он будет способствовать и более активному экономическому взаимодействию двух стран.

Во главу угла Минск и Белград ставят кооперацию и инвестиции, как пример – проекты "Минск-Мир" и комплекс "Маяк Минска". Мы готовы поставлять свои электробусы, а также современные пожарные машины. Их сегодня показали и высокому гостю на площадке Минского автомобильного завода. В первом квартале МАЗ поставит в Сербию 36 единиц такой техники. В течение полугода эту цифру планируют увеличить до 50.

Обсуждая новые проекты и совместное завтра, Беларусь и Сербия помнят и общую историю. Вторую мировую войну. Сегодня Александр Вучич почтил память погибших белорусов и возложил венок к монументу Победы в Минске.

Также высокий гость побывал и в музее Великой Отечественной войны. Увидел, как сохраняется история для сегодняшнего и будущих поколений. А также оставил запись в книге почетных гостей.