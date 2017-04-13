Беларусь и Россия внесли изменения в прежние соглашения в нефтегазовой сфере

13 Апреля 2017 19:00

Соответствующие протоколы сегодня в Москве скрепили подписями вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак.

Всего стороны подписали 4 документа, касающихся порядка формирования цен на поставки газа в Беларусь, условий дальнейшей деятельности Белтрансгаза и мер по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. По словам Владимира Семашко, наращивание объемов поставок российской нефти в Беларусь начнется уже в апреле, а новая цена газа составит менее $130 за одну тысячу кубометров.

Все вопросы в нефтегазовой сфере президенты Беларуси и России урегулировали еще 3 апреля в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров было заявлено, что Беларусь и Россия к 2025 году сблизят цены на газ. Также Россия возобновит поставки нефти в Беларусь в объеме 24 млн. т в год. Такой объем российской нефти будет поставляться ежегодно до 2024 года включительно. Кроме того, Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере $750-800 млн.