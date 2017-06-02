Экономика
5 Июня 2017 08:00
Беларусь и Россия намерены повысить международный авторитет ЕАЭС
Сегодня в Москве пройдет совместная коллегия МИД двух стран. В ней примет участие Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Среди ключевых тем - двустороннее сотрудничество и взаимодействие на международной арене. Планируется, что главы внешнеполитических ведомств подпишут совместное заявление по случаю 25-й годовщины установления дипотношений между Беларусью и Россией. Кроме этого, ожидается, что Владимир Макей проведет рабочую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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