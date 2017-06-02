Главная>>Экономика>>Беларусь и Россия намерены повысить международный авторитет ЕАЭС
Экономика
RSS
Беларусь и Россия намерены повысить международный авторитет ЕАЭС
Скачать Поделиться

5 Июня 2017 08:00

Беларусь и Россия намерены повысить международный авторитет ЕАЭС

Сегодня в Москве пройдет совместная коллегия МИД двух стран. В ней примет участие Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Среди ключевых тем - двустороннее сотрудничество и взаимодействие на международной арене. Планируется, что главы внешнеполитических ведомств подпишут совместное заявление по случаю 25-й годовщины установления дипотношений между Беларусью и Россией. Кроме этого, ожидается, что Владимир Макей проведет рабочую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

  

Другие новости

Экономика дня 01.06.2017 21:14 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =