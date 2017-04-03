Экономика
4 Апреля 2017 12:07
Беларусь и Россия достигли принципиального решения о возможном рефинансировании текущего долга нашей страны
Как сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, Беларусь и Россия достигли принципиального решения о возможном рефинансировании текущего долга нашей страны.
Во время встречи в Санкт-Петербурге рассматривались вопросы финансово-кредитного взаимодействия двух стран. В частности, реализация программы в рамках Евразийского антикризисного фонда.
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