4 Апреля 2017 12:07

Как сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, Беларусь и Россия достигли принципиального решения о возможном рефинансировании текущего долга нашей страны.

Во время встречи в Санкт-Петербурге рассматривались вопросы финансово-кредитного взаимодействия двух стран. В частности, реализация программы в рамках Евразийского антикризисного фонда.