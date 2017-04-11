Беларусь и Пакистан намерены укрепить сотрудничество в агропромышленной сфере

11 Апреля 2017 19:02

Об этом сегодня шла речь на первом сельскохозяйственном форуме двух стран. Деловая встреча прошла в Исламабаде в рамках официального визита парламентской делегации Беларуси во главе со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Среди приоритетов - создание совместных перерабатывающих производств, обмен достижениями в области аграрной науки, организация совместной подготовки кадров. Как результат - выход на новый уровень взаимной торговли: стороны стремятся нарастить товарооборот до миллиарда долларов. Заметное повышение деловой активности между странами стало возможным благодаря встречам на высшем и высоком уровнях. Сегодня белорусскую делегацию принимали премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и президент страны Мамнун Хусейн.