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Беларусь и Пакистан намерены укрепить сотрудничество в агропромышленной сфере
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11 Апреля 2017 19:02

Беларусь и Пакистан намерены укрепить сотрудничество в агропромышленной сфере

Об этом сегодня шла речь на первом сельскохозяйственном форуме двух стран. Деловая встреча прошла в Исламабаде в рамках официального визита парламентской делегации Беларуси во главе со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Среди приоритетов - создание совместных перерабатывающих производств, обмен достижениями в области аграрной науки, организация совместной подготовки кадров. Как результат - выход на новый уровень взаимной торговли: стороны стремятся нарастить товарооборот до миллиарда долларов. Заметное повышение деловой активности между странами стало возможным благодаря встречам на высшем и высоком уровнях. Сегодня белорусскую делегацию принимали премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и президент страны Мамнун Хусейн.  

  

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