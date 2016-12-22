Беларусь и Малайзия активизируют двусторонние торгово-экономические отношения

20 Декабря 2016 18:45

Минская область и Куала-Лумпур будут развивать сотрудничество в таких сферах, как наука, культура и здравоохранение. Об этом заявили сегодня в облисполкоме во время встречи председателя Миноблисполкома со спикером Палаты представителей парламента Малайзии. Как подчеркнули ее участники, сегодня важно совершенствовать именно межрегиональную кооперацию с возможностью значительно расширять ассортимент взаимовыгодных товаров.

Ольга Гаврук, начальник управления комитета экономики Миноблисполкома:

"На сегодня основная позиция белорусского экспорта в Малайзию - это калийные удобрения. Их поставлено в текущем периоде на 84 миллиона долларов из 86-ти миллионов долларов всего экспорта. Мы рассчитываем, что по итогам сегодняшней встречи председатель Миноблисполкома договорится со спикером парламента Малайзии об установлении межрегионального сотрудничества между Минской областью и штатом Сабах".

Для более детального знакомства с возможностями и продукцией предприятий Минской области малазийские гости посещают несколько предприятий центрального региона.