Беларусь и Китай создадут совместный венчурный фонд

29 Декабря 2016 07:12

Его общий инвесткапитал составит не менее 20 миллионов долларов. Это событие станет очередным успешным проектом Минска и Пекина, дипотношениям которых в январе исполнится 25 лет. Центр изучения Беларуси в Шанхае подготовил серию культурных событий.

Подробнее - Светлана Лукьянюк. Восточно-китайский педуниверситет в Шанхае - это город в городе. Не только учебное корпуса, но и общежития, библиотеки, магазины, кафе и стадионы. Огромная территория студентов. Их здесь учится одновременно до 23 тысяч. Десятая часть – иностранцы. Среди них и белорусы. Два года назад в Минске подписали соглашение с нашим Министерством образования. Ведь у этого вуза с Беларусью отношения особые.

Четыре года назад в этом Восточно-китайском педуниверситете открыли центр изучения нашей страны. Здесь его называют окошком в Беларусь. Сюда с большим интересом заглядывают тысячи студентов, причем, не только наши соотечественники, но и иностранцы.

В этом году здесь планируют презентовать сборник 88 белорусских песен, переведенных на китайский язык. Две восьмерки не случайны. Для Поднебесной это цифра богатства и процветания. Книга станет подарком к 25-летию дипотношений Беларуси и Китая. Дата выпадает на начало следующего года.

Бэй Вэньли, руководитель центра изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете: "Планируется провести конкурсы. Это конкурсы среди белорусских студентов на знание китайского языка и китайской культуры и среди китайских студентов - на знание о Беларуси и белорусской культуре. Становится все больше людей, которые интересуются Беларусью, которые все больше знают о Беларуси".

Бэй Вэньли открывает для своих Беларусь через личные впечатления, несколько лет он работал в Минске, а также через книги наших классиков Купалы и Коласа и современные издания. Собранную коллекцию с гордостью показывают гостям. Каждый четверг в центре - тематические вечера.

Год назад этот университет стал партнером китайско-белорусской комиссии по сотрудничеству в образовании. Она принимает белорусов, а к нам за знаниями отправляет китайских студентов - и не только подтянуть язык, но вместе заниматься наукой. Как говорит ректор, сегодня нужны специалисты для стратегической концепции "Один пояс и один путь".

Чень Цюнь, ректор Восточно-китайского педагогического университета: "В данный момент работаем над реализацией проекта совместно с Минским государственным лингвистическим университетом. Хотим создать там Институт китайского языка и культуры, чтобы этот институт стал площадкой для подготовки молодых специалистов с глубокими знаниями о китайском языке, культуре и экономике".

Восточно-китайский университет готов посодействовать и открытию в Шанхае Центра союза белорусских вузов в Китае, за который ратует Беларусь. Тем более, интерес стран друг к другу только увеличивается.