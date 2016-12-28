Экономика
28 Декабря 2016 15:17
Беларусь и Китай создадут совместный венчурный фонд
Его общий инвесткапитал составит не менее 20 миллионов долларов. Это соглашение стороны подписали сегодня в Минске в рамках открытия Китайско-белорусского центра коммерциализации инноваций. Здесь будут сопровождать научно-технические и инновационные проекты, вести поиск инвесторов, чтобы создавать совместные производства на базе в том числе индустриального парка "Великий камень".
Для перспективных проектов и освоения производства планируется построить лаборатории на территории "Великого камня". Напомним, что недавно в Москве было подписано соглашение о создании Белорусского-российского венчурного фонда.
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