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Беларусь и Индия отметили четверть века дипломатических отношений
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24 Апреля 2017 09:07

Беларусь и Индия отметили четверть века дипломатических отношений

На торжественном собрании в Минске присутствовали посол южноазиатской республики, замглавы белорусского МИДа и послы других стран. Минск и Нью-Дели успешно развивают торгово-экономические отношения в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и промышленности.

Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

"Именно Минск становится сейчас местом встреч для индийских делегаций. В скором времени мы ожидаем парламентскую делегацию и представителей военно-технического сотрудничества. 46 медицинских предприятий Индии уже представили в Беларуси свою продукцию на медицинской выставке в Минске. Во второй половине этого года мы ожидаем высокопоставленный визит из Беларуси в нашу страну".

Валентин Рыбаков, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Несмотря на экономические трудности, у нас в 2015 и 2016 годах товарооборот превышал 400 млн долларов".

Все больше белорусских компаний выходят на торговый рынок Индии. Студенты из этой страны получают образование в белорусских вузах.

  

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