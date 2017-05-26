25 Мая 2017 19:12

Сегодня Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на два года по итогам работы совместной торговой комиссии. А также подписали ряд двухсторонних документов.

Создание в максимально короткие сроки плана взаимодействия было поручением президентов Беларуси и Египта. Сегодня уже работает группа в области промышленности, планируется открытие сборочного производства "Амкадора" в Арабской Республике. Обсуждается модернизация наземного и железнодорожного транспорта. Египет готов в 10 раз увеличить объем грузоперевозок.

Тарик Кабиль, Министр торговли и промышленности Египта: "Беларусь и Египет должны стремиться, чтобы экономические отношения были так же сильны, как и политические. Мы обсуждали новые направления двустороннего сотрудничества. Мы попытаемся сконцентрировать наше внимание на развитии промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества".

Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Республика Египет выделила для нашего общего проекта земельный участок, создана рабочая группа в ходе сегодняшней комиссии. В ближайшее время эта комиссия посетит Арабскую Республику Египет, где будет проработан вопрос по использованию белорусских технологий при строительство агрогородков, молочно-товарных ферм, а также всего технологического процесса по зернохранению".

Беларусь также готова поддержать Египет и на переговорах по заключению соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Подобные документы у Египта есть с Евросоюзом и Африканским континентом.