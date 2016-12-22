Беларусь - Грузия: потенциал высокий, но цифры пока все же скромные

20 Декабря 2016 15:02

Это констатировали сегодня главы МИД двух стран. Владимир Макей и Михеил Джанелидзе обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество. Динамика этого года радует. На высшем уровне поставлена задача достичь планки в 200 миллионов.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "После того как начали активно развивать политические контакты, мы достигли успеха и в развитии торгово-экономического сотрудничества. Один маленький пример: только за этот год наш товарооборот вырос на 70%. Количество туристов, которые посещают Грузию, выросло на 30%. Это говорит о том, что мы находимся на правильном пути. И далее намерены развивать торгово-экономические контакты во всех областях, и не только торгово-экономические, но и гуманитарные".

Михеил Джанелидзе, Министр иностранных дел Грузии: "Мы с моим белорусским коллегой затронули практически все аспекты двухсторонних отношений. Обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Наше взаимодействие продолжает развиваться и по линии инфраструктурных, транспортных проектов. Мы активно работаем в рамках программы "Восточное партнерство" - делаем все для того, чтобы найти ниши взаимодействия, основанные на обоюдном интересе".

Сегодня Владимир Макей также встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, председателем парламента и Патриархом Грузии. Вечером состоится церемония открытия посольства Беларуси в Грузии.