Беларусь готова открывать в Египте совместные сборочные производства автомобилей и тракторов

24 Мая 2017 19:10

Беларусь готова открывать в Египте новые совместные сборочные производства автомобилей и тракторов. Тем самым рассчитывая на рост продаж своей техники на африканском континенте. Об этом сегодня заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на встрече с министром торговли и промышленности Египта Тариком Кабилем. Товарооборот между странами на сегодня - около 60-ти миллионов долларов, но есть взаимная готовность его увеличить. Для этого разработали дорожную карту сотрудничества на этот и следующий годы. Беларусь планирует увеличивать объемы поставок продуктов питания, а также предоставлять услуги, например, по бурению глубоководных скважин.

В рамках визита делегации завтра в Минске пройдет 4-е заседание совместной Белорусско-Египетской торговой комиссии. По итогам будут подписаны двусторонние документы между агентствами по инвестициям и предпринимательскими структурами двух стран.