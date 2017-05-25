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Беларусь готова открывать в Египте совместные сборочные производства автомобилей и тракторов
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24 Мая 2017 19:10

Беларусь готова открывать в Египте совместные сборочные производства автомобилей и тракторов

Беларусь готова открывать в Египте новые совместные сборочные производства автомобилей и тракторов. Тем самым рассчитывая на рост продаж своей техники на африканском континенте. Об этом сегодня заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на встрече с министром торговли и промышленности Египта Тариком Кабилем. Товарооборот между странами на сегодня - около 60-ти миллионов долларов, но есть взаимная готовность его увеличить. Для этого разработали дорожную карту сотрудничества на этот и следующий годы. Беларусь планирует увеличивать объемы поставок продуктов питания, а также предоставлять услуги, например, по бурению глубоководных скважин.

В рамках визита делегации завтра в Минске пройдет 4-е заседание совместной Белорусско-Египетской торговой комиссии. По итогам будут подписаны двусторонние документы между агентствами по инвестициям и предпринимательскими структурами двух стран.

  

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