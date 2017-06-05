Беларусь активно развивает взаимодействие с российскими регионами

6 Июня 2017 15:10

С Пензенской областью мы готовы поделиться передовыми технологиями. Об этом шла речь сегодня во время встречи Президента с губернатором российского региона. Это первый визит Ивана Белозерцева в Беларусь в качестве губернатора, однако нашу страну он уже посещал в составе делегации четыре года назад. Именно поэтому разговор со старта на дружеской ноте. Александр Лукашенко отмечает: Пензенская область - давний и надежный партнер Беларуси. В прошлом году удалось переломить тенденцию снижения товарооборота - он превысил 50 миллионов долларов. А за четыре месяца этого цифра выросла и вовсе в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. И все же можем и больше. Локомотив развития - промышленная сфера. В регионе развита дилерская сеть брендов МТЗ, "Амкодор", "Оршанский инструментальный завод" и "Гомсельмаш". Однако это не весь потенциал отношений.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области России: "Мы можем создать новые направления сотрудничества, значительно увеличить объем товарооборота, усилить кооперацию между промышленными предприятиями, у нас такая возможность есть. Я считаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия в сфере машиностроения и электронных систем, и после прошлой встречи нам понравился IT-парк Беларуси, продвинутая компания европейского уровня. И наши пензенские коллеги практически год взаимодействуют с вами, есть кооперация".

Начался визит российских гостей с исторической памяти - возложения цветов к монументу Победы. В составе делегации промышленники, крупные бизнесмены и депутаты. Планируется, что гости проведут в нашей стране ряд встреч и завтра посетят выставку "Белагро".