Белагро торжественно открылась

6 Июня 2017 15:16

Здесь на одной площадке представлены новейшие разработки сельхозпродукции: образцы техники, селекции, ветеринарные препараты и кормовые добавки. Всего более 500 мировых компаний.

На форуме работает и наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Ольга Анищенко.

В этом году Белагро - это 50 000 квадратных метров полезной площади - вот уж действительно самая масштабная выставка страны. Где - поверьте! - потеряться не составит большого труда. Здесь все, что создано агропромышленным комплексом нашей страны. Но главным образом - новые образцы техники. Крупные экспозиции у лидеров: автомобильного, тракторного заводов. "Амкодор" привез несколько новинок.

Среди них - энергонасыщенный трактор. Говорят, за этими машинами будущее. Они куда более мощные и в хозяйстве заменяют несколько машин среднего класса. Безусловно, много зерноуборочной техники. Появились, кстати, и комбайны для сбора ягод. Собирают и смородину, и малину, и крыжовник, другие ягоды. Разработчики надеются, что интерес к модели будет. Поскольку она полностью заменяет кропотливый ручной труд. На выставку также привезли новую самоходную гусеничную косилку. Это новинка Гомсельмаша. У нее повышенная проходимость, да и косить с такой техникой будет куда продуктивнее. Обо всем рассказать невозможно: более 300 образцов современных машин для сельского хозяйства представлено на выставке. Помимо техники, еще и достижения в области животноводства. Здесь, кстати, работает ферма под открытым небом - настоящее развлечение для малышей. Ну, а для взрослых специалистов это презентация возможностей белорусской фермы вместе с последними технологиями.

На выставке в эти дни очень много гостей. Делегации из двух десятков стран. В поисках новых партнеров по бизнесу. В этом и цель форума - обеспечить самый короткий путь к новым контрактам и соглашениям. Без них не обходился еще ни один форум Белагро.

Выставку уже торжественно открыли при участии большой правительственной делегации.

В этом году на Белагро будет интересно не только специалистам. Здесь пройдут международные соревнования (сразятся пахари разных стран), выберут лучшую племенную корову. Запланировано множество дегустаций. Будет работать рыбацкая деревня, где все желающие смогут попробовать белорусскую уху. Даже порыбачить разрешат. Одним словом, обещают, что скучно не будет. Вход на Белагро свободный. Решено даже помочь с доставкой посетителей: все дни работы выставки - до 10 июня - в Щомыслицу будет ходить бесплатный маршрутный автобус.