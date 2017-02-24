БелАЭС открыта для экспертного сообщества

24 Февраля 2017 15:01

Сближение цен на газ для потребителей Беларуси и России остается приоритетом в работе двух государств, заявил сегодня министр энергетики.

Владимир Потупчик напомнил, что разница в ценах сегодня высока: белорусские промышленники платят вдвое больше российских. А это создает неравные условия для субъектов хозяйствования на едином рынке Евразийского экономического союза. Последовательная работа двух стран в этом направлении продолжается, подчеркнул министр.

Руководство министерства сегодня также прокомментировало сделанные накануне заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о допуске международных инспекторов к строительству белорусской АЭС. Министр подчеркнул, что станция открыта для экспертного сообщества. Более того, Беларусь готова предоставить Еврокомиссии результаты стресс-тестов. Испытания технической готовности БелАЭС уже проведены.

Владимир Потупчик, Министр энергетики Беларуси: "Мы абсолютно открыты для нормального диалога. Нам бы не хотелось, чтобы процесс политизировался, и мы сделаем все для того, чтобы донести мировой общественности, что атомная станция строится с учетом всех рекомендаций МАГАТЭ и обязательств, взятых на себя Беларусью по международным конвенциям и соглашениям".

Работы в Островце сегодня ведутся строго по графику. Корпус реактора, который было решено заменить, прибыл на стройплощадку. Замечаний по его состоянию у Беларуси нет. Сейчас ведутся подготовительные работы для его монтажа.