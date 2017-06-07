Экономика
7 Июня 2017 19:17
Банк развития готов увеличить лимиты по кредитам с Африканским экспортно-импортным банком
Сегодня об этом заявил председатель правления Сергей Румас после церемонии подписания рамочного соглашения. Фактически это открытие кредитной линии на 150 млн долларов. Это деньги для африканских бизнесменов, которые готовы покупать белорусскую технику и оборудование. В прошлом году стороны заключили меморандум о совместном финансировании проектов по поставкам белорусской продукции в 41 страну Африки и зарезервировали по 400 млн долларов. Новый проект активизирует взаимную торговлю.
Чтобы продвигать свою продукцию на новые рынки, многие белорусские предприятия могут воспользоваться этими средствами. У большинства со странами Африки уже налажены связи.
Другие новости
07.06.2017 19:05 / Экономика Прямые связи с российскими регионами - фундамент отношений Беларуси и России
07.06.2017 19:03 / Экономика Локомотивы на базе "Штадлер-Минск" готовы производить для Молдовы
07.06.2017 15:06 / Экономика Глава Пензенской области посетил "Белагро"
07.06.2017 15:03 / Экономика "Штадлер-Минск" готов производить локомотивы для Молдовы
07.06.2017 12:01 / Экономика Миллиард долларов готовы инвестировать китайские бизнесмены в белорусскую мясную и молочную переработку
07.06.2017 07:05 / Экономика Выставку "Белагро" сегодня посетит делегация из Пензенской области
07.06.2017 07:03 / Экономика Продолжается визит правительственной делегации Молдовы в Минск
06.06.2017 21:29 / Экономика Экономика дня
06.06.2017 21:19 / Экономика Международный форум "Белагро" объединил продукцию полутысячи компаний
06.06.2017 19:05 / Экономика Премьер-министр Молдовы посетил выставку "Белагро"
06.06.2017 15:18 / Экономика Новые промышленные объекты на карте Минской области
06.06.2017 15:16 / Экономика Белагро торжественно открылась
06.06.2017 15:10 / Экономика Беларусь активно развивает взаимодействие с российскими регионами
06.06.2017 12:04 / Экономика Лучшие регионы и трудовые коллективы страны окажутся на Республиканской доске почета
06.06.2017 07:00 / Экономика В Минске открывается международная выставка "Белагро"
05.06.2017 21:09 / Экономика Сотрудничество в агропромышленной сфере обсуждали в Минсельхозпроде
05.06.2017 12:00 / Экономика Новинки и лучшие образцы сельхозпродукции и машиностроения представят на Белагро
05.06.2017 08:00 / Экономика Беларусь и Россия намерены повысить международный авторитет ЕАЭС
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия