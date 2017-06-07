Банк развития готов увеличить лимиты по кредитам с Африканским экспортно-импортным банком

7 Июня 2017 19:17

Сегодня об этом заявил председатель правления Сергей Румас после церемонии подписания рамочного соглашения. Фактически это открытие кредитной линии на 150 млн долларов. Это деньги для африканских бизнесменов, которые готовы покупать белорусскую технику и оборудование. В прошлом году стороны заключили меморандум о совместном финансировании проектов по поставкам белорусской продукции в 41 страну Африки и зарезервировали по 400 млн долларов. Новый проект активизирует взаимную торговлю.

Чтобы продвигать свою продукцию на новые рынки, многие белорусские предприятия могут воспользоваться этими средствами. У большинства со странами Африки уже налажены связи.