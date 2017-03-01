Ассамблея деловых кругов Беларуси начнет работу в Национальное библиотеке

1 Марта 2017 09:09

Поддержка бизнес-среды и раскрепощение деловой инициативы - центральные темы Ассамблеи деловых кругов Беларуси. Она начинает работу сегодня в Национальной библиотеке и станет ключевым мероприятием Второй недели Белорусского предпринимательства. Актуальная повестка: без малого 100 предложений по шести направлениям. Докладывать будут и лидеры бизнес-союзов, и представители профильных министерств. Главная обсуждаемая тема последних дней - упрощение условий ведения бизнеса, в том числе и сокращении числа проверок. Сегодня в Национальной библиотеке работает выездная студия Агентства теленовостей. Уже в полдень мы выйдем в прямой эфир с места событий.