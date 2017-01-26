Андрей Кобяков встретился с премьер-министром Сербии

26 Января 2017 15:02

Товарооборот в 500 миллионов долларов, совместные торгово-инвестиционные компании и сборочные производства. Обо всем этом говорили сегодня глава белорусского правительства Андрей Кобяков и премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Переговоры прошли в узком и расширенном составах. Подписан ряд двусторонних документов. Андрей Кобяков предложил странам выходить на прямые поставки товаров, минуя посредников. А также активнее включаться в создание кооперационных связей и совместных предприятий. Беларусь, в частности, готова к реализации проекта по совместному производству пожарных машин на базе шасси МАЗ. Также мы можем предложить автобусы МАЗ, троллейбусы и электробусы. Есть и перспективы для увеличения поставок карьерной и строительной техники.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси:

"За 7 лет в рамках режима свободной торговли товарооборот Беларуси и Сербии увеличился более чем в 5 раз, превысив в рекордном 2015 году 250 миллионов долларов США. В 2016 году в условиях непростой экономической ситуации наши показатели значительно снизились, однако потенциал наших экономик позволяет выйти на более интенсивный уровень экономического взаимодействия. Увеличение взаимного товарооборота до 500 миллионов долларов США в ближайшие годы - это реальная планка двухстороннего сотрудничества".