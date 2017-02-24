Андрей Кобяков: В Гомеле самый дешевый квадратный метр жилья

24 Февраля 2017 19:03

В Гомеле самый дешевый квадратный метр жилья. Это журналистам подтвердил премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков совершил рабочую поездку в Гомельскую область. Основное внимание было уделено жилищному строительству и возможностям его удешевления. Так, местный домостроительный комбинат предлагает стоимость квадратного метра жилья с господдержкой 260 долларов в эквиваленте, а на коммерческой основе - 303. Это результат снижения собственных затрат предприятия за счет внедрения новых энергоэффективных технологий и своевременной модернизации. Премьер-министр побывал не только на производстве, но и в одном из домов с самой низкой ценой квадратного метра в стране. Чтобы сохранить темпы жилищного строительства, подчеркнул Андрей Кобяков, необходимо вовлекать в эту сферу кредитные ресурсы коммерческих банков, сокращать затраты в производстве и постепенно снижать уровень процентных ставок по кредитам.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Тенденция такова. Чтобы в ближайшие год-два эти проценты 11-12, а к концу пятилетки к 10-11 с тем, чтобы уже нормальная среднестатистическая семья, получающая среднюю зарплату, при двоих работающих могла построить себе 2-комнатную квартиру, взяв кредит на 10 лет под 10 % годовых".

Премьер-министр ознакомился с ходом реконструкции детской областной клинической больницы. Работы ведутся согласно плану. Возведение клиники предусматривает 5 этапов. Завершение строительства запланировано на июль 2018.