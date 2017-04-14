Андрей Кобяков: В экономике Беларуси наметился положительный тренд

14 Апреля 2017 14:30

Об этом сегодня во время рабочей поездки в Волковысский район заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков. Глава правительства также отметил, что в ближайшее время будет разработан механизм оздоровления субъектов хозяйствования, который поспособствует эффективной реструктуризации задолженностей предприятий.

Сегодня в ходе поездки премьер-министр посетил Красносельскстройматериалы, перерабатывающее предприятие "Беллакт", а также СПК "Неверовичи" и Волковысский мясокомбинат. Речь шла о модернизации предприятий, новых экспортных рынках и диверсификации сбыта отечественной продукции.