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Экономика
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9 Июня 2017 14:50

Андрей Кобяков совершает рабочую поездку в Гродненскую область

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область. Председатель правительства посетил строящееся агропредприятие ИООО "Белдан". Инвестиционный проект предусматривает производство 20 000 тонн зерна и 6000 тонн свинины - все это в замкнутом и независимом цикле.

Также премьер-министр ознакомился с мерами финансового оздоровления на Слонимской птицефабрике, процессом создания новых рабочих мест нового частного предприятия и перспективами развития Слонимского картонно-бумажного завода.

  

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