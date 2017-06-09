Андрей Кобяков совершает рабочую поездку в Гродненскую область

9 Июня 2017 14:50

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область. Председатель правительства посетил строящееся агропредприятие ИООО "Белдан". Инвестиционный проект предусматривает производство 20 000 тонн зерна и 6000 тонн свинины - все это в замкнутом и независимом цикле.

Также премьер-министр ознакомился с мерами финансового оздоровления на Слонимской птицефабрике, процессом создания новых рабочих мест нового частного предприятия и перспективами развития Слонимского картонно-бумажного завода.