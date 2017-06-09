Экономика
9 Июня 2017 14:50
Андрей Кобяков совершает рабочую поездку в Гродненскую область
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область. Председатель правительства посетил строящееся агропредприятие ИООО "Белдан". Инвестиционный проект предусматривает производство 20 000 тонн зерна и 6000 тонн свинины - все это в замкнутом и независимом цикле.
Также премьер-министр ознакомился с мерами финансового оздоровления на Слонимской птицефабрике, процессом создания новых рабочих мест нового частного предприятия и перспективами развития Слонимского картонно-бумажного завода.
Другие новости
09.06.2017 15:25 / Экономика Вилейский район намерен первым в Минской области снизить выбросы парниковых газов на треть
09.06.2017 15:03 / Экономика Беларусь придает большое значение укреплению связей с Республикой Кореей
09.06.2017 12:03 / Экономика Беларусь может стать технологическим мостом между рынками ЕС и ЕАЭС
08.06.2017 21:28 / Экономика Экономика дня
08.06.2017 21:22 / Экономика Подходы к комплексному развитию Орши и Оршанского района будут использованы в других регионах страны
08.06.2017 21:09 / Экономика МАГАТЭ считает проект Белорусской АЭС устойчивым к внешним угрозам
08.06.2017 19:06 / Экономика Беларусь проанализировала все аспекты безопасности при выборе площадки и проектировании АЭС
08.06.2017 19:05 / Экономика Белорусское председательство дает новые возможности для Центрально-Европейской инициативы
07.06.2017 21:18 / Экономика В Минске представили IT-проекты для повышения эффективности экономики страны
07.06.2017 21:05 / Экономика Насыщенный переговорный день у делегации Пензенской области
07.06.2017 21:03 / Экономика Локомотивы на базе "Штадлер-Минск" будут производиться для Молдовы
07.06.2017 19:17 / Экономика Банк развития готов увеличить лимиты по кредитам с Африканским экспортно-импортным банком
07.06.2017 19:05 / Экономика Прямые связи с российскими регионами - фундамент отношений Беларуси и России
07.06.2017 19:03 / Экономика Локомотивы на базе "Штадлер-Минск" готовы производить для Молдовы
07.06.2017 15:06 / Экономика Глава Пензенской области посетил "Белагро"
07.06.2017 15:03 / Экономика "Штадлер-Минск" готов производить локомотивы для Молдовы
07.06.2017 12:01 / Экономика Миллиард долларов готовы инвестировать китайские бизнесмены в белорусскую мясную и молочную переработку
07.06.2017 07:05 / Экономика Выставку "Белагро" сегодня посетит делегация из Пензенской области
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия