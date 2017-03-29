Экономика
30 Марта 2017 07:03
Андрей Кобяков сегодня в Москве встретится с Дмитрием Медведевым
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня в Москве встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Руководители правительств обсудят актуальные вопросы взаимодействия в интеграционных объединениях - Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Кроме этого, речь пойдет и об актуальных вопросах двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса.
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