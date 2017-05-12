Андрей Кобяков посетил с рабочей поездкой Пуховичский район

13 Мая 2017 09:10

Кредитная поддержка предприятий должна соответствовать срокам окупаемости проектов, на которые идут банковские займы. Об этом накануне заявил премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки по Пуховичскому району Минской области. Андрей Кобяков посетил "Завод горного воска", а также "Морозпродукт", крупнейшую в регионе фабрику мороженого. Компании в последние годы активно инвестировали в обновление производств. С новыми цехами появились и новые рынки сбыта. Но сроки расчетов по долгам порой опережают время окупаемости новых производств. Правительство намерено привести в соответствие эти сроки, чтобы предприятия впредь могли успешнее рассчитываться по кредитам.

Пример успешной работы на рынке - компания "Морозпродукт". Это один из немногих производителей, который получил разрешение на поставки продукции в Евросоюз. Фабрика, к слову, осваивает и далекие рынки Южной Америки. А также готова отгружать мороженое в Китай. Андрей Кобяков особо отметил, что правительство окажет фабрике содействие в освоении китайского рынка.