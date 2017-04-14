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Андрей Кобяков: Отношения между Беларусью и Китаем вышли на уровень стратегического партнерства
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18 Апреля 2017 15:03

Андрей Кобяков: Отношения между Беларусью и Китаем вышли на уровень стратегического партнерства

И сегодня же высокого гостя из КНР встречали в правительстве. Премьер Андрей Кобяков напомнил, что отношения между Беларусью и Китаем вышли на уровень стратегического партнерства. Подобный статус теперь сулят и взаимодействию экономическому. Премьер-министр выразил надежду, что продвижению новых инициатив будет содействовать визит главы белорусского государства в КНР, который состоится в мае. Теперь стороны уделят внимание - тщательной подготовке ряда проектов к официальному визиту в Поднебесную.  

  

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