Анатолий Сивак: в Беларуси не против прихода лоукостов

6 Марта 2017 19:12

Повышения тарифов на пассажирские перевозки в этом году не планируется. Об этом сегодня заявил министр транспорта и коммуникаций на пресс-конференции, посвященной развитию белорусских дорог.

По словам Анатолия Сивака, вторая МКАД останется бесплатной, а на первой кольцевой появятся специальные знаки, которые будут отправлять транзитный транспорт на вторую дорогу. В прошлом году по МКАД-2 проходило до 4 000 машин в сутки, и если эта цифра достигнет 10 000, то речь пойдет о планировании на 4 полосы. Изменения затронут и железную дорогу.

Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси: "Белорусские железнодорожники должны закончить работы в вильнюсском направлении. То есть электрификация. Они процесс электрификации не останавливают, он продолжается и будет закончен в этом году. В этом же году, насколько мне известно, прибудут около 16 электровозов".

Говорили сегодня и о воздушном транспорте. Как отметил министр, в Беларуси не против прихода лоукостов. Сегодня по бюджетному принципу работает маршрут Минск - Жуковский, есть готовность и в будущем вести диалог с компаниями, которые хотели бы открыть новые маршруты.