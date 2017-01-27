Экономика
27 Января 2017 15:07
Александр Вучич и Андрей Кобяков приняли участие в открытии комплекса "Дана Молл"
После встречи во Дворце Независимости Александр Вучич вместе с белорусским премьером Андреем Кобяковым принял участие в открытии торгово-развлекательного комплекса "Дана Молл". Центр построили с привлечением сербских инвестиций. По словам Александра Вучича, комплекс станет одним из самых современных, где будут представлены белорусские и сербские компании, ведущие мировые бренды, которых раньше не было в нашей стране. Пока в центре много пустующих площадей, магазины готовятся к открытию, к концу же года здесь будут работать около 5 тысяч человек. Торговые предприятия разместятся на первом и втором этажах, их дополнят развлекательные заведения и фуд-корты на третьем. Площадь комплекса почти 100 тысяч квадратных метров.
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