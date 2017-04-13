Активно засевают "сахарные" поля

13 Апреля 2017 18:40

Так, семена сахарной свеклы уже внесли почти на половине всех отведенных под культуру площадей. В этом году в компании задействовали современные сеялки - свыше 10 единиц сельхозтехники немецкого и французского производства. Высокоточные технологии сева семян снизят почти до ноля потери при уборке корнеплодов. Таким образом каждый гектар земли даст на тонну больше сахарной свеклы.

С каждой тонны сладких корнеплодов получат в среднем амаль150 килограммов сахара. Кстати, в этом году предприятия по переработке сахарной свеклы планируют направить сладкий песок в 14 стран мира, в том числе в Хорватию, Польшу, Литву, Грузию и США.