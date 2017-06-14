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Академии наук Беларуси и Китая работают над совместными проектами на сумму 4 миллиона долларов
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15 Июня 2017 15:10

Академии наук Беларуси и Китая работают над совместными проектами на сумму 4 миллиона долларов

Такие цифры были озвучены сегодня в Минске во время 2-го белорусско-китайского гуманитарного научного форума. Более 120 экспертов из двух стран на протяжении 3 дней будут обсуждать механизмы и дальнейшее взаимодействие стран в концепции строительства "Экономического пояса Шелкового пути". Сегодня спикеры предметно говорили о развитии инфраструктурных проектов в парке "Великий камень".

  

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