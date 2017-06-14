Академии наук Беларуси и Китая работают над совместными проектами на сумму 4 миллиона долларов

15 Июня 2017 15:10

Такие цифры были озвучены сегодня в Минске во время 2-го белорусско-китайского гуманитарного научного форума. Более 120 экспертов из двух стран на протяжении 3 дней будут обсуждать механизмы и дальнейшее взаимодействие стран в концепции строительства "Экономического пояса Шелкового пути". Сегодня спикеры предметно говорили о развитии инфраструктурных проектов в парке "Великий камень".