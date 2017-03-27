Экономика
28 Марта 2017 08:11
Аграрии Беларуси приступили к массовому севу яровых культур
В Гомельской области работы уже охватили более трети площадей. А вот в Витебской - пока не начались. Готовность парка тракторов - 90%. В областных и районных организациях агросервиса организовано ежедневное дежурство специалистов. К работе на полях планируется привлечь около 40 тысяч механизаторов.
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