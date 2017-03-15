А. Даниленко: России стоит перенять белорусский опыт развития молочного животноводства

14 Марта 2017 21:15

Между тем председатель правления Российского союза производителей молока Андрей Даниленко заявил, что России стоит перенять белорусский опыт развития молочного животноводства. В интервью газете "Рэспублiка" он признал, что белорусское производство успешно выдерживает высокую конкуренцию на зарубежных рынках. Результат дает комплексная поддержка аграриев на государственном уровне.

"Во-первых, страна с советских времен была аграрным регионом с развитым животноводством, в том числе молочным. Во-вторых, в Беларуси давно существует системная программа поддержки сельского хозяйства. Ведь важен не только размер субсидий, но и их стабильность, четкие правила по доступу к ним. Этот фактор дает вам серьезные преимущества перед соседями. И мы только радуемся за коллег, что у них есть такие возможности".

Также глава Союзмолока поддержал создание наднациональной ассоциации молочных производителей. Единый орган поможет предупредить конфликты интересов стран - участниц Таможенного союза. А не выносить их на уровень министерств или правительств, отметил Андрей Даниленко.

"На такой площадке можно было бы эффективно решать множество вопросов. Не только ценообразования, но и технического регулирования, требований к качеству и безопасности продукции, формированию совместной экспортной стратегии за пределы Таможенного союза. Сотрудничество намного продуктивнее, чем конфликтные ситуации, которые, к сожалению, возникают достаточно часто".

Сегодня Россия не может себя полностью обеспечить ни сырьем, ни готовой продукцией, отметил глава Союзмолока. Дефицит оценивают в семь миллионов тонн молока в год. Около 80% этого объема обеспечивают белорусские производители.