Экономика
23 Декабря 2016 18:57
60 тысяч белорусов пересядут на "джили" в 2017 году
Завод по выпуску отечественных автомобилей заработает уже в следующем году, сообщил сегодня губернатор Минской области во время большой пресс-конференции. Сейчас завершается строительство производственных корпусов и настройка оборудования. Изначальная мощность завода - 60 тысяч авто в год. Есть серьезные смены и в других инвестпроектах.
Постепенно будет развиваться и социальная сфера. Запланировано открытие двух новых детских садов, а также кабинетов МРТ и ангиографии в Слуцкой и Молодечненской больницах.
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