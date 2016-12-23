60 тысяч белорусов пересядут на "джили" в 2017 году

23 Декабря 2016 18:57

Завод по выпуску отечественных автомобилей заработает уже в следующем году, сообщил сегодня губернатор Минской области во время большой пресс-конференции. Сейчас завершается строительство производственных корпусов и настройка оборудования. Изначальная мощность завода - 60 тысяч авто в год. Есть серьезные смены и в других инвестпроектах.

Постепенно будет развиваться и социальная сфера. Запланировано открытие двух новых детских садов, а также кабинетов МРТ и ангиографии в Слуцкой и Молодечненской больницах.