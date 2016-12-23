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Экономика
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60 тысяч белорусов пересядут на "джили" в 2017 году
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23 Декабря 2016 18:57

60 тысяч белорусов пересядут на "джили" в 2017 году

Завод по выпуску отечественных  автомобилей заработает уже в следующем году,  сообщил сегодня губернатор Минской области во время большой пресс-конференции. Сейчас завершается строительство производственных корпусов и настройка оборудования. Изначальная мощность завода -  60 тысяч авто в год.  Есть серьезные смены и в других инвестпроектах.
Постепенно будет развиваться и социальная сфера. Запланировано открытие двух новых детских садов, а также кабинетов МРТ и ангиографии в Слуцкой и Молодечненской больницах.

 

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