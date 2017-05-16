400 замечаний и предложений по либерализации бизнеса в Беларуси

18 Мая 2017 19:07

400 замечаний и предложений поступили на интернет-портал pravo.by во время общественного обсуждения документов по либерализации бизнеса в Беларуси.

140 из них касались снятия излишних проверок, лицензирования и более льготных условий для получения разрешений на открытия кафе, ресторанов и магазинов. Большинство респондентов поддержали правовые основы, уже заложенные в декрете и указах по стимулированию предпринимательской активности. Каждая оставленная новация на сайте будет проанализирована.

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации Беларуси: "В настоящее время задача разработчиков этих законопроектов - выбрать именно ту золотую середину, которая будет удовлетворять как интересам конкретным предпринимателей, ведущих бизнес в этой сфере, так и интересам общества. Например, в сфере общественного питания, несомненно, есть ряд предложений по упрощению получения разрешительных документов. Но одновременно остается принципиально важным, и Глава государства подчеркивал это требование, что должна быть обеспечена безопасность потребителей соответствующей продукции".

Все собранные замечания и предложения сейчас у разработчиков в профильных министерствах и ведомствах. Самые рациональные найдут отражение в законодательных актах по развитию малого бизнеса в стране.