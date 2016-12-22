37 предприятий Витебской области объединены в четыре агрохолдинга

19 Декабря 2016 21:20

37 предприятий Витебской области, которые заняты в производстве сельхозпродукции, объединены в четыре агрохолдинга. Миорский комбикормовый завод станет частью полоцкой интеграционной структуры, но решит ли это его проблемы – вопрос пока открытый. Предприятие завязло в долгах – хозяйства не рассчитываются за поставленный комбикорм, а производственникам, в свою очередь, не хватает средств для оплаты энергоресурсов и кредитов. Такое положение дел длится не один год. В проблеме разбиралась Ольга Масловская.

В трудовой книжке главного инженера завода Сергея Матвеева одна запись: "Принят на Миорский кобикормовый". Работает на предприятии больше тридцати лет. Под его руководством шла реконструкция цеха по производству комбикормов. Без обновления несколько лет назад предприятие рисковало отстать от конкурентов.

Реконструкцию цеха провели по индивидуальному проекту. После модернизации выросла мощность с 70 до 100 тонн готовой продукции в смену. Но главное - корма стали непререкаемого качества. Умные агрегаты позволяют равномерно распределить даже 200 граммов добавки в тонне корма.

Миорский завод обеспечивает комбикормами четыре района. Специализация - крупный рогатый скот. Планировали расширить ассортимент и начать производить гранулят для свиней и птиц, но проект и сегодня лежит под сукном. Банки не кредитуют - предыдущие займы просрочены. Собственных средств на строительство нет. А взыскать огромные долги с многолетних должников – задача, говорят, не из простых.

Заводчане надеются, что клубок взаимных нерасчетов начнет распутываться после вступления предприятия в агрохолдинг – один из четырех, создаваемых в Витебской области. Большие интеграционные структуры объединят предприятия по принципу "от поля до прилавка" и, по мнению специалистов, позволят снизить себестоимость сельхозпродукции и повысить рентабельность агросектора.

Свой взгляд на непростую ситуацию высказал председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. Глава крупнейшего медиахолдинга встретился с коллективом комбикормового завода в Миорах. Подчеркнул: проблему нельзя замалчивать.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Как решать? Тут надо всем миром. Должны сработать большие государственные структуры. Обязательно правительство должно поработать. Может быть, надо создать специальные мобильные структуры. Не чиновничьи, а мобильные – из практиков, которые бы занимались каждым отдельным случаем: по долгам, по невозврату каких-то ресурсов".

Тем более что потенциал у миорского предприятия есть. На производстве внедрили международную систему менеджмента качества. Работают не только с оптовыми покупателями: через дистрибьюторскую сеть реализуют комбикорма населению.