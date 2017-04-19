24-ая выставка TIBO открылась

18 Апреля 2017 21:06

Беларусь способна сохранить лидирующие позиции в СНГ по развитию информационно-коммуникационных технологий. Такие заявления сегодня прозвучали во время открытия международной выставки TIBO. Здесь можно ознакомиться с перспективными направлениями цифровой экономики - на площадке представлены более ста мировых IT-компаний. Наши разработчики впервые показали - технологии 5G и решения в этой области. О продуктах будущего расскажет Дмитрий Титов.

На площадке TIBO проблему с парковками предлагают решить с помощью 4G. Благодаря высокой скорости передачи данных появляются новые сферы для внедрения технологии интернет-вещей. Компания Вecloud предлагает свои решения.

Впервые в Беларуси в рамках выставки скорость Интернета разогнали до 2 гигабит в секунду, т.е. это уже сеть нового поколения 5G. По сути, она может обслуживать сотни пользователей на одном квадратном метре. Система "Умный дом" станет массовым продуктом для всех граждан страны уже через несколько лет, уверены и в Белтелеком.

Смартфон уже выполняет функции дистанционного пульта управления. Датчики задымления в квартире, камеры в офисе. Всю информацию уже предлагают отслеживать с мобильного телефона. К примеру, все об объектах недвижимости можно узнать из приложения "Мой Кут", разработанного Госкомимуществом.

Оплата за проезд в транспорте с помощью мобильных устройств станет возможной уже в этом году. Пилотный проект стартует в Бресте. На смартфон нужно скачать приложение и тогда система будет автоматически определять, когда пассажир зашел в салон автобуса и списывать денежные средства. Около ста остановок и 20-ти автобусов оборудуют специальными датчиками.

На TIBO прилетели главные лица Всемирного почтового союза и Международного союза электросвязи. Подчеркивая, что новой движущей силой экономики и нефтью ХХI века становятся передовые IT-решения. Сегодня Беларусь - лидер по развитию информационно-коммуникационных технологий на пространстве СНГ.

В Беларуси впервые представили технологию Wi-Fi Calling. Теперь можно пользоваться голосовой связью с сохранением мобильного номера абонента через любую доступную Wi-Fi-сеть. Абонент выбирает телефон из записной книги, а смартфон автоматически осуществляет соединение, но через беспроводную сеть. Специальное приложение для этого не требуется - достаточно один раз активировать функцию абонентам Велком.

Резидент Парка высоких технологий хочет направить искусственный интеллект в сферу рекламы или даже медицины. С помощью приложения "Фэбби" можно менять фон для селфи в режиме реального времени. Такая технология в скором может перевернуть и мировой рынок косметики.

24-ая выставка TIBO будет работать до пятницы. В рамках форума состоятся и дискуссии мировых экспертов в области интернет-вещей, индустрии, а также конкурсы для стартапов. Среди глобальных вещей на повестке - обсуждение будущего Интернета и отмена роуминга в странах ЕАЭС.



