26 Февраля 2017 21:10

На наступающей неделе предпринимателей ждет еще одно важное для них событие - 1 марта завершается кампания по декларированию доходов. Отчисления в фонд заработной платы, подоходный, НДС, налог на прибыль и госпошлины - за этими формулировками, о чем мы не часто задумываемся, стоят довольно важные для любой страны вещи: медицина, пенсионеры, зарплаты учителям, новые дороги и социальные объекты.

Зачем и за что мы платим, и что в итоге получаем. Тяжела ли белорусская налоговая нагрузка, и как там у стран-соседей? В цифрах и фактах попыталась разобраться наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Это ответы тех, за кого мы сами пока в ответе. Где им учиться, лечиться и заниматься в кружках по интересам. Та же финансовая грамотность в столичном Дворце детей и молодежи для них бесплатна. А значит - поддерживается из тех самых налогов, которые порой некоторые так и норовят обойти стороной.

Это подтвердили нам и в колл-центре налогового министерства. Здесь отвечают на все вопросы белорусов - за что и сколько платить.

Между тем, Беларусь пошагово делает свою налоговую систему проще и легче. Яркий рывок с 2008 по 2012 годы - тогда вдвое сократила количество налогов.

Татьяна Максименко-Новохрост, заведующая кафедрой экономической теории "Института управленческих кадров" Академии управления при Президенте Беларуси: "Как только мы устанавливаем много льгот, как только мы устанавливаем различные шкалы, налоговая система становится непростой, более того, она становится недешевой. Гнаться за принципом справедливости в данном случае сложно, потому что 70-90% доходов госбюджета - это налоги".

Кстати, о справедливости впервые еще в 18 веке заговорил Адам Смит в исследованиях "О природе и причине богатства народов". Так вот, о налогах он писал так: простота, дешевизна и справедливость. Но это в идеале.

Так что же все-таки главное - размер налоговых ставок или их количество? И как определяется та самая налоговая нагрузка, тяжела ли она для экономики Беларуси? И как там - у партнеров близких и далеких?

С этим попытаемся разобраться в первой научной лаборатории проблем налоговой политики. Вот расклад по белорусским налогам. Здесь и на прибыль, и на собственность, акцизы, прочее, куда входят и госпошлины. Но самые большие поступления от НДС - более 30%, и практически в равных долях подоходный и внешнеэкономическая деятельность. Последний зависит от размера таможенных пошлин на нефтепродукты и калийные соли и мировых цен.

Об этом в лаборатории говорим с профессором Киреевой. И сразу спросим про налоговую нагрузку. Мы ее потихоньку снижаем. Но все познается в сравнении. Большая часть - социальные платежи. В фонд заработной платы. В Беларуси мы это знаем. Поэтому социальные выплаты переложить с плеч нанимателя на работников время не пришло. В ином случае нам нужно было бы расставаться с половиной зарплаты.

А что у нас для бизнеса? Налоговым раем назвал Беларусь польский еженедельник "Впрост", говоря о хороших возможностях для иностранных инвесторов.

Кстати, у Беларуси 63 место в рейтинге по налогам - 2016 от Всемирного банка среди 189 экономик мира. Учитывалась налоговая нагрузка, количество платежей и время, чтобы их заплатить. У России в этом списке 47 место, в Узбекистане - 115-е, в Молдове - 78-е, Болгария - 88-я, Украина - 107-я.

Так вот, возвращаясь к польскому еженедельнику, там мнениями делятся бизнесмены, Например, компания "Атлас" - учредитель предприятия "Тайфун" в Гродно. Занимаются здесь строительными смесями. Что нравится все тем же полякам, это то, что в белорусских свободных экономических зонах для инвесторов 5 лет - ставка НДС - лишь 10%, а подоходный и вовсе не платит все это время.

Кстати, о подоходном. Для физлиц у нас фиксированный - 13%, как сейчас и в России. Меньше только в Казахстане, в Болгарии - 10%. Но вот список у кого более внушительный. Там, в основном, плавающая шкала. Это значит, что чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь.

А сейчас самое интересное, так что же у нас в кармане? И сколько из заработанного мы тратим, что остается и сколько отдаем на налоги. Тратя лично на себя, мы все же пользуемся и благами общими: вместе ходим по дорогам, посещаем школы и поликлиники. И вот на эти общие блага нужен и общий бюджет, госказна, куда идут те самые наши налоги.

Андрей Соболевский, начальник инспекции МНС по Минску: "Они каждый день приносили часть своих доходов в общую копилку. Постепенно в деревне появились новые лавочки, мастерская и кафе-мороженое. Жители разбогатели и стали класть в общую копилку больше налогов, и вскоре деревня превратилась в чудесный городок. Финансовая грамотность для детей вот в этой книге. Здесь истории о том, что можно построить что-то большое для всех из общей копилки, если положить туда понемногу, денег хватит на все, если не забывать и пополнять ее".