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14.01.2017 17:00 / Спорт Хоккеисты минского "Динамо" обыграли китайский "Куньлунь" 3:2
14.01.2017 15:31 / Краіна В Бресте на неделе звучала классическая музыка
14.01.2017 15:29 / Краіна Актуальное интервью с председателем Федерации спортивного зимнего плавания
14.01.2017 15:27 / Краіна На Крещение будет мороз
14.01.2017 15:25 / Краіна Гадание на старый Новый год
14.01.2017 15:23 / Краіна В Беларуси древние традиции предков снова становятся популярными
14.01.2017 15:22 / Культура Посольство Беларуси в Китае устроило настоящие Колядки в столице Поднебесной
14.01.2017 15:21 / Краіна Могилевские врачи успешно проводят операции маленьким пациентам со сложным диагнозом
14.01.2017 15:20 / Краіна Мастер-класс от Герасимени
14.01.2017 15:17 / Краіна Центру олимпийского резерва в Жлобине 10 лет
14.01.2017 15:15 / Краіна Витебск. Указ по образованию - изменения
14.01.2017 15:08 / Спорт "Динамо-Минск" - "Куньлунь" - 2:2 после двух периодов
14.01.2017 15:07 / Общество "Главный эфир" в воскресенье в 21:00 на "Беларусь 1"
14.01.2017 15:05 / В мире Би-би-си создает специальный отдел
14.01.2017 15:04 / В мире Военный истребитель потерпел крушение на юге Таиланда
14.01.2017 15:03 / В мире В Японии из-за мощных снегопадов отменили почти 60 авиарейсов
14.01.2017 15:02 / Общество Более 150 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в Литву
14.01.2017 15:01 / Общество Космонавт Олег Новицкий завел страницу в Instagram
14.01.2017 12:25 / Общество Космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в Instagram
14.01.2017 12:22 / Спорт Первый матч белорусских хоккеистов в Китае
14.01.2017 12:19 / Спорт Экипаж Александра Василевского замкнул десятку сильнейших на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар-2017"
14.01.2017 12:16 / Спорт Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира "Австралиан Оупен"
14.01.2017 12:12 / Общество В Китае опубликован сборник "Беларусь глазами китайских дипломатов"
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