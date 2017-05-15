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Жуткая авария в Логойском районе
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15 Мая 2017 18:43

Жуткая авария в Логойском районе

Мотоцикл надвое. Жуткая авария в Логойском районе. Байкер двигался по трассе и неожиданно дорогу перегородил легковой автомобиль, который выезжал с парковки. 28-летний мотоциклист среагировать на неожиданный маневр не успел и врезался в машину. От удара мотоцикл разломило надвое. Байкер получил тяжелые травмы, медики спасти его не смогли. В отношении водителя легковой возбуждено уголовное дело.

  

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