15 Мая 2017 18:43

Мотоцикл надвое. Жуткая авария в Логойском районе. Байкер двигался по трассе и неожиданно дорогу перегородил легковой автомобиль, который выезжал с парковки. 28-летний мотоциклист среагировать на неожиданный маневр не успел и врезался в машину. От удара мотоцикл разломило надвое. Байкер получил тяжелые травмы, медики спасти его не смогли. В отношении водителя легковой возбуждено уголовное дело.