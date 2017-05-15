ЧП
15 Мая 2017 18:43
Жуткая авария в Логойском районе
Мотоцикл надвое. Жуткая авария в Логойском районе. Байкер двигался по трассе и неожиданно дорогу перегородил легковой автомобиль, который выезжал с парковки. 28-летний мотоциклист среагировать на неожиданный маневр не успел и врезался в машину. От удара мотоцикл разломило надвое. Байкер получил тяжелые травмы, медики спасти его не смогли. В отношении водителя легковой возбуждено уголовное дело.
Другие новости
15.05.2017 19:13 / ЧП Международную группу, специализирующуюся на переправке нелегалов в Европу, задержали белорусские пограничники
15.05.2017 15:17 / ЧП Ни холодной, ни горячей. Половина Логойска осталась без воды
15.05.2017 15:15 / ЧП Авария на МКАД
15.05.2017 15:03 / ЧП Проводится проверка по факту смерти женщины, отравившейся грибами
12.05.2017 15:33 / ЧП Огненная стихия привела к трагическим последствиям
12.05.2017 15:30 / ЧП В Минском районе столкнулись два автомобиля
12.05.2017 15:14 / ЧП Так называемое дело черных риелторов - завершено
11.05.2017 19:04 / ЧП Более 20-ти нарушений правил рыбалки зафиксировали инспекторы природоохраны Беларуси
11.05.2017 18:48 / ЧП Под Минском опрокинулся грузовик
10.05.2017 19:01 / ЧП Крупная авария парализовала движение на проспекте Независимости
10.05.2017 16:30 / ЧП Маршрутка влетела в МАЗ дорожников на проспекте Независимости
10.05.2017 15:21 / ЧП Специалисты выясняют точные причины пожара в Пуховичском районе
10.05.2017 15:20 / ЧП В Минской области за выходные дни зафиксировано 10 аварий
08.05.2017 12:09 / ЧП Смертельное ДТП произошло в Минске
06.05.2017 21:19 / ЧП ЧП на Брестском заводе бытовой химии
06.05.2017 12:04 / ЧП В Бресте на химическом заводе произошел выброс химического вещества
04.05.2017 18:42 / ЧП Стали известны обстоятельства аварии возле станции метро "Каменная Горка"
04.05.2017 15:23 / ЧП В Минском районе горел жилой дом
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия