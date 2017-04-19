Жизни упавшей с высоты гимнастки ничто не угрожает

20 Апреля 2017 19:11

Накануне во время представления гимнастка сорвалась с высоты. Артисты из России - муж и жена - показывали номер в паре под куполом.

Страховка была только у мужчины, иначе этот трюк не выполнить. Девушка упала с высоты примерно третьего этажа. Ей оперативно оказали помощь и увезли в больницу. Обследование показало, что у гимнастки сотрясение мозга и перелом руки, но ее жизни ничто не угрожает.

Иван Ладутько, завотделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Состояние больной в настоящее время расценивается как средней тяжести. За время динамического наблюдения ее состояние не ухудшилось, больная получает весь необходимый курс консервативной терапии и дальнейшее обследование".

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка: "Сами артисты, если они понимают, что это опасно и не продумано, они ничего делать не будут. Поэтому там все было продумано. И это вот тот несчастный случай, когда просто выскользнула рука".

Администрация столичного цирка проводит проверку, но предварительно специалисты подтверждают - это падение стоит отнести к случайности.