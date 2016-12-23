Жители улицы Лынькова в 4 утра проснулись от гула пожарных сирен

24 Декабря 2016 21:27

Дымящиеся руины - вот что увидели сотрудники склада автозапчастей, когда пришли сегодня на работу. Среди ночи здание загорелось изнутри, но пока дым увидели случайные свидетели, было уже слишком поздно. К приезду спасателей строение горело открытым пламенем. Из-за высокой температуры обвалились потолок и стены. На месте происшествия пожарные бригады развернули целый полевой штаб - работало 19 машин спецтехники. Подсчитать общий ущерб от огня еще только предстоит, но уже понятно - здание восстановлению не подлежит. Что стало причиной возгорания - умысел или случайность?

Рассказывает Ян Пашкевич. Жители улицы Лынькова сегодня в 4 утра проснулись не от звонка будильника, а от гула пожарных сирен. Рядом горел склад - магазин автозапчастей. Огонь охватил 500 квадратов. "Поддавали жару" машинные масла и смазки, которыми обильно были покрыты детали. В результате 80 спасателей и 19 машин спецтехники боролись с огнем более двух часов.

О силе пожара можно судить не только по опустошенным огнем помещениям, но и по вот этому сторожевому домику - он находится в 20 метрах от складов, однако даже в нем почти полностью расплавились пластиковые окна и вывески.

Первым огонь на пустынной улице заметил сторож соседней автостоянки. Василий Козачонок почувствовал запах гари, а выйдя на дорогу, понял, что улицу окутал не туман - из щелей в стенах ближайшего здания уже вырывались языки пламени.

Сотрудники склада не скрывают - огонь уничтожил практически все. Из 13-ти блоков уцелело только 5. Внутри строения не было стен - склады разделяли высокие стеллажи с запчастями, по которым и распространялся огонь. Не выдержали огромной температуры даже кирпичные стены и потолок. Выяснить причину возгорания предстоит следователям.

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС: "Учитывая позднее обнаружение пожара, к прибытию спасателей пожар успел значительно распространиться. Сейчас рассматриваются две версии происшествия - короткое замыкание и поджог".

Восстановлению здание не подлежит - уцелевшие стены теперь могут обрушится даже от порыва ветра. Пока руины бывшего склада оградили забором, чтобы предостеречь людей. В будущем его планируют снести.